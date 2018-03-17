Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda barınan öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla gaziler ve şehit aileleri ile şehitliklere ziyarette bulundu.

Atakum Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt binasında kentteki gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek yemek yedi. Öğrenciler ile şehit yakınları ve gaziler, daha sonra Samsun Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde dua etti.

KYK İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye üzerinde kirli oyun oynamak isteyenlerin Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleye bakmalarının yeterli olacağına işaret eden Kasapoğlu, "Biz bağımsızlığın ne olduğunu ecdadımızın kanlarıyla yazılan şanlı tarihimizden öğrendik. Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin gününü idrak etmenin onurunu yaşıyoruz." dedi.

Şehit kanlarıyla sulanan kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadelenin idrak edilmesi gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli şekilde devretmek, hedefimizdir. Bu kapsamda öğrencilerimiz ile gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla şehitliğe gelerek dua ettik." diye konuştu.