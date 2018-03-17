Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz ve CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, sonuçları ve seyri itibarıyla dünya tarihinin akışını, milletin kaderini değiştiren zaferin tüm mazlum milletlere örnek olduğunu bildirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin, dünyada eşi benzeri görülmeyen büyük bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çanakkale geçilmez, sözüyle dünyanın hafızasına kazınan Çanakkale Savaşları, büyük bir kahramanlık destanının yanı sıra vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun, milletimizin bulunamayacağı fedakarlık, kazanamayacağı başarı olmayacağının da bir kanıtıdır. İşte bu yönüyle Çanakkale Zaferi, milletimize nesilden nesile ilham kaynağı olabilecek, yol gösterebilecek büyük bir öneme ve yere sahiptir."

Yavuz da, Çanakkale'nin dünya tarihinin belirgin bir şekilde akışının değiştiği yer olduğuna dikkat çekerek, dört imparatorluğun dünya sahnesinden silinmesine vesile olmuş bir savaş alanı olduğunu ifade etti.

Tosun ise Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin cesaretinin ve direnişinin bir simgesi olduğunu kaydederek, "Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyor, böyle bir ulusun evladı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.