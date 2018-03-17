AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Malazgirt'ten, İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Fırat Kalkanı'na ve son olarak Zeytin Dalı Harekatı'na kadar milletimizin haklı, hakiki ve meşru mücadelesi daima var olmuş, bundan böyle de olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, özgür, bağımsız, refah ve sükunet içinde yaşama kararlılığının en sahih örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Milletin Çanakkale'de sergilediği eşsiz kahramanlık destanıyla istikbalini bu mukaddes topraklara kanı ve canıyla kazıdığını ifade eden Çalık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm cihan çok iyi bilmektedir ki Çanakkale'de imanın gücü teknolojinin gücünü yenmiş, tarihte eşine rastlanmayacak bir mücadele ile düşman kuvvetlerine önce derin suları, sonra da kara toprakları mezar etmiştir. Tek dişi kalmış medeniyet canavarlarına karşı şerefiyle kahramanca, cesurca direnen Türk askeri, bu mücadelesiyle de tüm dünyaya ayrı bir insanlık dersi vermiştir. Çeyrek milyon insanımızın kanıyla sulanan bu topraklardaki kutlu zaferimiz, Milli Mücadele'ye giden yolda inanç, umut, azim ile milletimize adeta bir rehber olmuştur."

Mazideki her savaşın, düşmana karşı her mücadelenin ayrı bir ehemmiyeti ve manevi değeri bulunduğunu aktaran Çalık, şunları kaydetti:

"Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Fırat Kalkanı'na ve son olarak Zeytin Dalı Harekatı'na kadar milletimizin haklı, hakiki ve meşru mücadelesi daima var olmuş, bundan böyle de olmaya devam edecektir. Terörün duvarı, teröristin kulvarı olan Suriye sınırımızda, Mehmetçik bugün şanlı ve kahramanca bir mücadeleyle milletimize tehdit olan tüm unsurları tek tek yok etmektedir. Karanlık şer odaklarının piyonu teröristler, Mehmetçik karşısında bozguna uğramaktadır. İnsanlık düşmanlarına kucak açan kimi terör sevicilerinin hevesleri de kursaklarında kalmaktadır. Rabb'imden, Afrin Harekatı'nda Çanakkale ruhu ile mücadele eden aziz ordumuzu muzaffer kılmasını diliyor, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."