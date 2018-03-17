18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, " Çanakkale Zaferi, vatanları için canlarından vazgeçmeyi göze alanların, kendilerinden sonra gelen nesillere en anlamlı armağanıdır. Tarihte eşine az rastlanır bir direnişin ve azmin sergilendiği gerçek bir destandır." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinin en önemli başarılarından ve kahramanlığın eksiksiz tarifi olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin bir milletin beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Zaferi'nin, vatanları için canlarından vazgeçmeyi göze alanların, kendilerinden sonra gelen nesillere en anlamlı armağanı olduğunu belirterek, "Tarihte eşine az rastlanır bir direnişin ve azmin sergilendiği gerçek bir destandır." değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz, bu ülke için canlarını vererek vatan sevgisinin ne olduğunu, bağımsızlığın, özgürlüğün ne kadar yüce değerler içerdiğini, gelecek nesillere ve tarihe apaçık yazmışlar. Bizlere ve bizden sonraki nesillere düşen, bu toprakları sonsuza kadar kardeşliğin ve kalkınmanın yaşanacağı, herkesin bir arada daha güzel günlere ulaşmak hedefiyle çalıştığı dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır.

Bu hedef bizim vazgeçilmezimizdir.

Türk iş dünyası adına, Çanakkale şehitlerimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran, minnet ve rahmetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."