18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlık destanıdır. Milli birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizin sembolüdür." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan topraklarını korurken can veren 250 bini aşkın şehidin, neye mal olursa olsun, Çanakkale'nin asla geçilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini hatırlattı.

Zaferin milletin kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli birlik, beraberliğin, dayanışma ve kardeşliğin de sembolüdür. Çanakkale, vatan söz konusu olduğunda, tüm zorluklara ve yokluğa rağmen bu milletin topyekün hareket ederek neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği yerdir. Ecdadımız, dünya var oldukça anlatılacak bir zafer kazanmıştır. Bu güzel ülkede, şehit kanlarıyla sulanmış topraklarda yaşıyorsak bunu Çanakkale başta olmak üzere kanları pahasına vatanı koruyan kahramanlarımıza borçluyuz. Bunu asla unutmamalı ve millet olarak hep bu idrak içinde olmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de savaşan kahramanlarımız, bütün şehit ve gazilerimiz, kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaklardır.

Bu topraklar uğruna, gerektiğinde gözünü kırpmadan canını feda ederek şehit olanları bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."