18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk askerinin Çanakkale'de yalnızca silahlı mücadeleyle değil, düşmana verdiği insanlık dersiyle de tarihe adını altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Palandöken, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yokluk ve imkansızlıklara rağmen kazanılan zaferle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin, vatanı uğruna ölümü göze alabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Zaferin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Çanakkale Deniz Zaferi, bir kahramanlık destanıdır. Bundan 103 yıl önce eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılarak tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez!' mesajı verilmiştir. Çanakkale'nin her karış toprağında, ülkenin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine dört bir yanından şehitlerimizin kanı vardır. Mehmetçiklerimiz Çanakkale'de yalnızca silahlı mücadeleyle değil, düşmana verdiği insanlık dersiyle de tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır."