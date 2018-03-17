Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, Türk tarihinin en ihtişamlı sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin, bu topraklardaki bin yıllık Türk varlığını yok etmek isteyen dönemin en kudretli ve en mağrur devletlerine karşı yazılan en büyük kahramanlık destanlarımızdan biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale'deki kutlu zaferin, İstiklal Harbine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Çakacak, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Çanakkale, ülkemize göz diken bütün düşmanlara şehit ve gazilerimiz tarafından en güzel cevabın verildiği yerdir. Bugün dahi vatanımızın dört yanında, kendisini bizden gibi gösteren ama aklını ve ruhunu başkalarına satan tüm hainlere karşı, aziz milletimiz gerekli cevabı kanıyla ve canıyla vermeye devam etmektedir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlayarak, saygılarımı sunuyorum."