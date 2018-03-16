18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü Etkinlikleri

Uşak Üniversitesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir konferans düzenlendi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'ndaki konferansın açılışında konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Gümüş, Çanakkale Savaşı'nın aslında halen devam ettiğini söyledi.

Türkiye üzerinde bir takım oyunların oynandığını ifade eden Gümüş, şunları söyledi:

"Bu oyunlar nedir diye kanaatimce fikrimi söyleyecek olursam, malumunuz bu kadim coğrafyalarda etnik mensubiyete bağlı olarak geliştirilen milliyetçiliğin yer edinmesi ve bunun üzerine inşa edilen çatışmalar. Bir diğeri ise mezhepler arasından oluşturulan suni gerilimler. Bir başkası ise bizim inancımızın, İslam inancımızın, terörizm ile özdeşleştirerek sahip olduğu o güzel değerlerden uzaklaştırılmaya çalışılması. Bir diğeri ise son dönemde yaşadığımız paralel din veya paralel İslam kavramlarıyla yeni bir din kavramı oluşturmak. İslamı sahip olduğu evrensel değerlerinden uzaklaştırmak Müslümanları dünyevileştirerek sahip olması gereken değerlerden uzaklaştırma çalışmalarıdır."

Prof. Dr. Gümüş'ün konuşmasının ardından Prof. Dr. Azmi Süslü "Çanakkale'den Günümüze 100 Yıllık Emperyalizm" konulu bir sunum yaptı.