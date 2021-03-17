18 Mart Şehit duaları, sözleri! Çanakkale Zaferi kutlaması! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri 18 Mart Şehit duaları, sözleri! Çanakkale Zaferi kutlaması! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü Türkiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılmakla birlikte her yıl çıkarmanın yıldönümü olarak 25 Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda'da ulusal tatildir. 18 Mart Şehit duaları, sözleri! Çanakkale Zaferi kutlaması! Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı?

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILI?

Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günübu yıl 106. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

18 MART ŞEHİT DUALARI, SÖZLERİ

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve Sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yana yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarını dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdiklerinden sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." M. Kemal ATATÜRK

Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu. Robert Rhodes James