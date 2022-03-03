18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?
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2022 resmi tatil günleri araştırılırken 18 Mart'ın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Mart resmi tatil mi, sorusuna yanıt aranıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir." dediği zafer olan 18 Mart'ta okullar tatil mi, yarım gün mü?
Yakın dönem için plan yapanlar 18 Mart'ın tatil olup olmadığını merak ediyor. 18 Mart tatil mi şeklinde aramalar sıklaşırken 2022 tatil günlerini mercek atına aldık. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? Bugün hakkında bilgi almak isteyenler ve 18 Mart gününün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden bilgi alabilir.
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 mart, 2022 resmi tatil günleri içinde yer almıyor..
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Ramazan Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı