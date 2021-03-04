18 Mart resmi tatil mi?
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18 Mart resmi tatil mi?

04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:15
18 Mart resmi tatil mi?

2021 resmi tatil günleri araştırılırken 18 Mart'ın tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? İşte 2021 resmi tatil günleri!

Yakın dönemiçin plan yapanlar 18 Mart'ın tatil olup olmadığınımerak ediyor. 18 Mart tatil mi şeklinde aramalar sıklaşırken 2021 tatil günlerini mercek atına aldık. Peki, 18 Mart resmi tatil mi?

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 mart, 2021 resmi tatil günleri içinde yer almıyor.

2021 TATİL GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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