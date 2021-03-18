18 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 18 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 18 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

18 MART PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 13°C Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 5°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 13°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

18 MART PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

18 MART PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmurlu, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneybatı batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği beklenmektedir.

18 MART PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar güney ve kıyı kesimlerde sağanak, kuzey ve iç kesimlerde yağmur, Balıkesir'in doğusunda karla karışık yağmur şeklinde olacak.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece azalacak.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

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