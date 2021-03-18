18 Mart'ın 106. yıl dönümü
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18 Mart'ın 106. yıl dönümü

18.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:14
18 Mart'ın 106. yıl dönümü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü münasebetiyle Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve şiirler okundu.

Törene Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Meydanı'nda yapılan tören sonrası, Göğceli Mezarlığı Şehitliği'ne gidilerek, burada şehitler için dualar okundu. 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin program daha sonra Rıdvanpaşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. - SAMSUN

18 Mart'ın 106. yıl dönümü
18 Mart'ın 106. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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