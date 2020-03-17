18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlu olsun Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Her yıl heyecanla kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümünün milletimiz için önemli olduğunu söyleyen Taşkın şöyle dedi:

"İtilaf Devletleri'ne karşı 1915–1916 yılları arasında muhteşem bir azim ve mücadele ile kazandığımız milli mücadelenin yıl dönümünde hem şehitlerimizi anıyoruz hem de büyük zaferi heyecanla kutluyoruz. Bu tarihler, milletimizi köleleştirmek ve ülkemizi parçalamak düşüncesinde olan emperyalist güçlerin hüsrana uğradığı bir dönemi hatırlatması bakımından önemlidir. Bu nedenle tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin 105. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Çanakkale Zaferi, yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren, çok kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin büyük mücadele verdiği bir zaferdir. Aziz şehitlerimiz, her türlü imkâna sahip olan süper güçlerin karşısına dikilerek Çanakkale'nin geçilemeyeceğini göstermişlerdir.

Churchill bu büyük mücadeleyle ilgili olarak şöyle diyor: "Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir." İşte Çanakkale Destanı, düşman ülkelerin komutanları tarafından bu şekilde açıklanıyor. Çanakkale Destanı böyle yazıldı.

Çanakkale zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmiştir. Bu milletin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini gösteren önemli bir savaştır. Kars'tan Edirne'ye aynı duygu ve düşünce etrafında birleşerek millet olma bilincine erişilmiştir.

Bu topraklar, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve akan kanla vatan olmuştur. Onların hatıralarına hürmet edilmelidir. Çanakkale şehitleri unutulmamalı ve unutturulmamalıdır. Bu vatanın kolay kazanılmadığını herkesin bilmesi gerekir. Özellikle genç neslin Çanakkale ruhuyla yetişmesi gerekir. Genç neslin, aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı koruması, ülkemizin kalkınması, milletimizin daha ileriye gitmesi için Çanakkale ruhunu çok iyi anlaması gerekir.

18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' diyerek "ulus" olma bilincinin tohumlarını atan, başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, onun silah arkadaşlarına, milli mücadelede hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onları saygıyla anarken, Allah'tan rahmet diliyorum. Onlarınbize emanet ettiği bu kutsal topraklara sahip çıkmalı ve korumalıyız. Çanakkale zaferinin 105. yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: Bültenler