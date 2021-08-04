18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ 18-03-2021
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ 18-03-2021

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ 18-03-2021
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ"Düşmanda imkan vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale'yi geçilmez kılan..." Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ

"Düşmanda imkan vardı, Mehmetçikte iman. İşte buydu, Çanakkale'yi geçilmez kılan…" Canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz…

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Kaynak: Habermetre

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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YIL DÖNÜMÜ 18-03-2021 - Haberler
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