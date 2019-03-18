Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çanakkale ruhu ile kendimize şekil verdikçe Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir." dedi.

Bakan Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, ayrıca Ziya Selçuk'un kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajı izletildi.

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, aziz Türk milletinin ilelebet var olacağını tüm dünyaya tekrar gösteren, Türk milletinin en büyük kurtuluş destanlarından birini yazan, dünya tarihindeki en gerçek ve en şerefli kahramanları, "kınalı kuzuları" yad etmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, tarih sahnesine çıktığı günden beri tüm coğrafyalarda merhameti ve adaleti ile nam salmış bir milletin bağımsızlık günü aslında. Bugün vatan ve millet sevgisi ile taçlandırılmış, tarihe kök salmış bir milletin yazdığı destanı dinleme günü. Bugün hak ile batıl çatışmasında hakkın kazandığı bir gün, bugün büyük bir aşkın yürekten yaşandığı bir gün.

Son olarak 15 Temmuz'da bir daha görülen bu necip milletteki diriliş ruhunun, her daim canlı kalacağını, var olacağını, bu zafer bize abidevi olarak gösteriyor, onun bir sembolü. Çanakkale ruhu ile kendimize şekil verdikçe Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir. Bizler de gelecek nesillere bu kutsal emaneti en güzel şekilde vermek için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Unutmayalım ki hepimizin omuzlarında sorumluluk var ve bu sorumluluk özellikle öğretmenler olarak bizlerde var. Bu sorumlulukla ilgili en büyük ışığı, en büyük gayreti de çocuklarımızda görmek istiyoruz."

Bakan Selçuk, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile başlayıp Conkbayırı, Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar kara savaşları ile taçlanan bu büyük zaferin kahramanları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, bütün askerleri, bütün neferleri saygıyla andığını ifade etti.

"Miraslarını sahipleniyorsak onları anmaya hakkımız var"

Bakan Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "18 Mart Şehitler Günü" konusuyla ortaokul öğrencileri arasında şiir, lise öğrencileri arasında resim alanında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini de verdi.

Öğrencilere ödüllerini takdim etmesi sırasında, şehitleri anmaya hakkın olup olmadığının da düşünülmesi gerektiğine işaret eden Selçuk, "Eğer onların mirasını kalbimizde sahipleniyorsak ve gereğini yapıp da bu ülkede onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle dimdik ayakta durabilmek için gereken çabayı gösteriyorsak bence onları anmaya hakkımız var. Yoksa onların haklarını helal etmeleri konusunda bazı sıkıntılar olabilir." dedi.

Törende, "Şehitlerimizi Anıyoruz" temalı türkü dinletisi ile Altındağ Mehmet Ali Hasan Coşkun Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahnelendi.

Bakan Selçuk, gösterinin ardından sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti ve fotoğraf çektirdi.

Bakan Selçuk'a ve etkinliğe katılanlara, Çanakkale cephesindeki koşullara ithafen hoşaf ve kuru ekmek ikram edildi.

Kaynak: AA