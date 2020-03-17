18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru - Haber
Çanakkale Zaferi, Gaziantep, Çanakkale, Güncel

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru

Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru

Gaziantep Valisi Davut Davut Gül, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, vatan uğruna yüksek irade ve sarsılmaz inançla tüm dünyaya meydan okuyan şehitleri, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bir kez daha anıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği, ecdadın omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin destanı olduğunu kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, 18 Mart'ta 'Çanakkale geçilmez' diyerek vatan, bayrak, istiklal ve hürriyet uğruna tüm dünyaya meydan okumuş, bir milletin yeniden varoluş ve diriliş destanı olan Çanakkale destanını yazmıştır. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek. Çanakkale'de tüm imkansızlıklara rağmen, vatanın her köşesinden evlatlarımız, milli ve manevi değerlerimiz için hayatını ortaya koyarak bizleri yeryüzünde milletlerin en azizi kılmıştır. Milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz için canlarını hiçe sayan kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Vatanın bekası için benliklerinden vazgeçen şehitlerin milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını aktaran Gül, onların mukaddes emaneti olan bu vatan topraklarının dün olduğu gibi bugün de canını hiçe sayacak vatan evlatları tarafından korunduğunu vurguladı.

Gül, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanları, vatanını canından aziz bilen şehitleri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, "Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, bayrak ve namus uğruna canını vermenin ve ölümü hiçe sayarak mücadele etmenin ne demek olduğunu yakinen bilen tüm Gazi şehirli hemşehrilerime selam ve saygılar sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası herkes onun peşine düştü! Satış patlaması yaşanıyor
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi Haber
Karantinadaki umreci, ağlayarak yardım istedi: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu Haber
Ülkeye getirilecek 3 bin kişinin karantinaya alınacağı iller belli oldu
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Haber
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya Başbakanı Conte 'En riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ali Babacan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Özge Ulusoy Acun Ilıcalı Meryem Uzerli
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne doğru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 12:05:07. #1.15#