18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:02
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Van'ın Başkale ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen tören, çelenklerini sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlik Abidesi'ne karanfil bırakılarak duaların edildiği törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Cumhuriyet Savcısı Beyza Yasemin Samur, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve kurum amirleri katıldı.

Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu'nda devam eden programda Piyade Binbaşı Recep Cömert, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan 18 Mart Çanakkale oratoryosu, tiyatro gösterimi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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