18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde çelenklerin sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi idarecileri ile öğrenciler tarafından Şehit Abdulhalık Araz anısına yapılan şehitlik bölümünün açılışı gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan ve şehidin ailesi katıldı.

Program öğretmenlerden oluşan koronun "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi ve öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı