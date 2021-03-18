18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:49
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde çelenklerin sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi idarecileri ile öğrenciler tarafından Şehit Abdulhalık Araz anısına yapılan şehitlik bölümünün açılışı gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan ve şehidin ailesi katıldı.

Program öğretmenlerden oluşan koronun "Çanakkale Türküsü"nü seslendirmesi ve öğrencilerin şiir okumasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Metin Oktay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:50:31. #1.14#
title