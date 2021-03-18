18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden tören, günü anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törene, Kaymakam Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutan Vekili Albay Saim Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Sağındık, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, gazi ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan