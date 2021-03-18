18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:12
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Güroymak Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Altınay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tören İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi. - BİTLİS

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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