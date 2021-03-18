18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:31
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında Türk milletinin birlik ve beraberliğiyle Çanakkale'de büyük bir destan yazıldığını belirtti.

Çanakkale'de elde edilen zaferin Türk ve dünya tarihine damga vuran bir olay olduğunu vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nda elde edilen zaferin adeta bir ön sözü ve başlangıcı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin tarih boyunca kazandığı en büyük zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan birisidir. Bu zafer, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadisedir.

Tarihin dilinden düşmeyen destanlar yazan, her karış toprağını şehit kanlarıyla sulayarak istiklalinden korkmayan Türk milleti dün olduğu gibi bugün de büyük zaferlerin ruhundan hiçbir şey kaybetmemiştir.

Bu vesile ile vatan için fedakarlığın en büyüğünü yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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