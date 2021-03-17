18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:21
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Kapaklı Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anma videosu hazırlandı.

Kapaklı Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anma videosu hazırlandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, anma mesajını Çanakkale'de hazırlanan bir video ile paylaştı.

Çetin mesajında Çanakkale ruhunun, milletin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, milletin bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisi olduğunu belirtti.

Çanakkale zaferinin, aynı siperde ve aynı safta birleşmiş kutlu ecdadın ortak duası, ortak duygusu, ortak milli dayanışması olduğunu ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir.

Aziz milletimiz, dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirten sizlerden bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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