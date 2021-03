18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, şanlı bir destan olan Çanakkale Zaferi'nin aynı zamanda barışın ve ortak acılardan doğan kardeşliğin de sembolü olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, büyük imkansızlıklara rağmen, milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecek fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu aktaran İba, "Kahramanlık ve fedakarlığın timsali olan şehit ve gazilerimizden devraldığımız vatan ve bayrak mirasımıza sahip çıkacak, yeni nesillere emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bundan 106 yıl önce Çanakkale'de gösterilen dayanışma, birlik ve beraberliğin bu zor süreçlerde de gösterilmesi gerektiğini aktaran İba, iman, inanç, fedakarlık ve bin yıllık medeniyet değerlerinin Türk milletini tüm zorlu şart ve koşullarda zafere taşıyacağını belirtti.

İba, vatan üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve Türk milletine yönelik hain planlara kararlılıkla karşı çıktıklarını belirterek, kadınıyla, erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla omuz omuza vererek aydınlık yarınların inşası için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çanakkale'nin 106 yıldır kalplerde sönmeyen bir ocak gibi tüttüğünü aktaran İba, "Fetih heyecanını duymayan, 3 kıta 7 iklimde inşa ettiğimiz medeniyetin derinliğini göremez. Bunu göremeyen, Çanakkale'de nasıl olup da yüzbinlerce kahramanın gözleri kapalı şahadete yürüdüğünü anlayamaz. Çanakkale'yi hazmedemeyen İstiklal Harbi'mizin kodlarını da çözemez. Bu toprakların önemi ancak işte böyle derin tefekkürle kavranabilir. Emin olsunlar, emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin Çanakkale'deki imtihanı bir daha yaşamamasını temenni eden İba, şunları kaydetti:

"Böyle bir durum ortaya çıkarsa emin olun ki tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi bugün de Çanakkale'nin denizini ve toraklarını o düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için bir gül bahçesine düşer gibi toprağa giren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 18 Mart şehitlerimizi, Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeşimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun."

Hak-İş ve Öz Sağlık-İş İl Başkanı Promet

Hak-İş ve Öz Sağlık-İş İl Başkanı Emre Promet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Promet, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından olduğunu belirtti.

Zaferin, Türk milletinin o dönem içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklara rağmen, azim ve inançla kazanıldığını belirten Promet, "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, asırlar önce Çanakkale cephesinde yedi düvele karşı vatanımızı nasıl koruduysak, üzerinden asırlar geçse de hala aynı ruhla ve bilinçle vatanımızı canımız pahasına nasıl savunduğumuzu bütün dünyaya gösterdiğimiz önemli bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Promet, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne sahip çıkma konusunda her zaman kararlı bir duruş gösterdik. Hainlerin tuzaklarını bozma, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için Türkiye'nin terörle mücadelesinde her zaman ülkemizin yanında olduk. Hak-İş olarak devletimizin terörle mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Çanakkale olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de Türk milletinin en modern silahlara kafa tuttuğunu aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Tıpkı 106 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum."

