18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüfenkci, mesajında İstiklal Harbini zafere ulaştıran, direniş ruhuna ilham veren Çanakkale'nin, yaktığı bağımsızlık ateşiyle umudun simgesi olduğunu bildirdi.

Milli mücadele ruhunun ilk meşalelerinin Çanakkale'de yakıldığını aktaran Tüfenkci, "Çanakkale Zaferi'nden 106 yıl sonra da aynı inanç, kararlılık ve ruhla geçmişimize, bugünümüze ve geleceğimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ecdadımızın zaferlerle dolu tarihine yakışır biçimde ülkemizi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en ileri ülkeleri arasına katmak konusunda kararlıyız. Küresel ekonominin geçtiği bu zorlu süreçten ülkemizin asgari düzeyde etkilenmesi, salgın sonrasında ise ülkemizi yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerin kullandı.

Güder ise mesajında Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve her zaman parlak zaferlere imza attığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini kaydeden Güder, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk Milleti'nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile Dünya'ya Çanakkale geçilmez dedirten sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş