18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, Türk milletinin Çanakkale'de dönemin en modern ordularını dize getirdiğini ve tarihin akışını değiştiren bir destan yazdığını belirtti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafi, askeri ve siyasi konum itibarıyla iç ve dış odakların tehditlerine maruz kaldığını belirten Özbaş, "Bu tehditlere karşı yapmış olduğu vatan savunmasında pek çok asker, polis, kamu görevlisi ile sivil vatandaşımızı şehit ve gazi vermiştir. Toplumumuzda şehitlerimizin ve gazilerimizin özel bir yeri vardır. Her Türk vatandaşı da bu şerefe ve onura kavuşmak için gözünü bile kırpmadan vatanını müdafaada canını seve seve vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı

Türk milletinin Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde ülkenin istikbali için canlarını hiç çekinmeden feda ettiğini aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberliğimize, demokrasimize güç katmasını dilerken, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, millet, bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Çocuklarını, eşlerini, yakınlarını, en sevdiklerini vatanımız için kaybedenlere sabırlar diliyor, ölümü göze almış gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar