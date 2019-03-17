18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Sivas Valisi Salih Ayhan: "Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini görmüş vaziyetteyiz."

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Zeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile Sivas'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak bugün kortej yürüyüşü oluşturuldu. Sivas Gar'ı önünde şehitler için toplanan kabalalık İstasyon caddesi üzerinden Tarihi Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'lar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün tamamlandığı Tarihi Kent Meydanı'nda bir konuşma yapan Vali Ayhan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını lanetleyerek, "Bu gün bir yürüyüş yaparak farkındalık oluşturmak istedik. Her yıl bu duyarlılığı Sivaslılar gönülden, yürükten göstermektedir. Ama bu yıl biraz daha anlamı var. Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini görmüş vaziyetteyiz. Öncelikle bu Müslüman din kardeşlerime rabbimizden rahmet diliyorum. Sivas meydanından, yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Çanakkale ruhunu unutmamamız lazım. Çanakkale ruhunu yüz yıllar sonra hissetmemiz lazım. Bu duyarlılığı göstermemiz lazım."dedi.

Kaynak: İHA