18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Dart Turnuvası başladı

Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Dart Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda üç gün boyunca sürecek olan turnuvanın ilk gününde yıldızlar kategorisinde yarışan 49 sporcu altın madalya için ter döktü. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan turnuvanın ilk günü sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Turnuva yarın 'Gençler' kategorisinde yapılacak olan müsabakalarla devam edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, turnuvanın ilk gününde derece alan sporcuları tebrik ederken, turnuvada ter dökecek sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı