18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü

Araban ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Araban ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen tören, Araban Kaymakam Vekili Hasan Reşit Taşkın ve Araban Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Ümit Işık'ın Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşu bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlik kapsamında şehitlik de ziyaret edildi. Müftü Şakir Aktaş, burada şehitler için dua okudu.

Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devem eden programda ise günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama