18 Mart Çanakkale Zaferi"Nin 106. Yıldonümü Kutlu Olsun! 17-03-2021

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutluyor ve bu destansı zaferle bugünlere ulaşmamıza olanak sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.