18 Mart Çanakkale Zaferi"Nin 106. Yıldonümü Kutlu Olsun! 17-03-2021
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18 Mart Çanakkale Zaferi"Nin 106. Yıldonümü Kutlu Olsun! 17-03-2021

18 Mart Çanakkale Zaferi'Nin 106. Yıldonümü Kutlu Olsun! 17-03-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutluyor ve bu destansı zaferle bugünlere ulaşmamıza olanak sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutluyor ve bu destansı zaferle bugünlere ulaşmamıza olanak sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hayatlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun!

Kaynak: Habermetre

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18 Mart Çanakkale Zaferi"Nin 106. Yıldonümü Kutlu Olsun! 17-03-2021 - Haberler
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