18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:02
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde de tören düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde de tören düzenlendi.

Nazım Hikmet meydanından bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Burak Ayar, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, daire müdürleri, bazı parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Gökhan Dolaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bu güzel ülkemizin ve ay yıldızlı bayrağımızın birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza borçluyuz. Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir. Zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı vardır. Çanakkale şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi. - MALATYA

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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