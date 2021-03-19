18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

19.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:42
18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri kapsamında Çıldır Kotanlı Köyü şehitliği ziyaret edildi, Kıbrıs gazisi ziyaret edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri kapsamında Çıldır Kotanlı Köyü şehitliği ziyaret edildi, Kıbrıs gazisi ziyaret edildi.

Kotanlı Köyü Şehitliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kaymakamlık Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumuyla korona virüs tedbirlerine uygun şekilde başladı. Saygı atışının yapılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. İlçe Müftülüğü tarafından Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından programlar devam etti.

Şehitlikte sona eren programın ardından Kaymakamımız Alper Taş, Tabur Komutanı Ercan Özcan, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ile birlikte Kıbrıs Gazisi Hürrem Kazankaya'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Taş, Şehit aileleri ile bir araya geldi.

Program tüm şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu. - ARDAHAN

18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:43:26. #1.14#
title