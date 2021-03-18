Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı
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Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı

18.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:01
Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı

Son dakika gündem haberine göre Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Şehitleri, Avustralya'da törenle anıldı. Başkent Canberra'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği tören Avustralyalı ve Türk temsilcileri bir araya getirdi. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen törende şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu. Avustralya'da faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar anıta çelenk koydu. Törene Büyükelçi Korhan Karakoç, büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların yanı sıra Avustralya Genel Valisi David Hurley ve beraberindeki heyet katıldı.

Avustralya'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği günün anlam ve önemine yönelik yayınladığı mesajda aziz şehitlere minnet ve şükranlarını iletti. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün hatırlatıldığı mesajda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan için canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' diyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan konuşmalar ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı
Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı
Son dakika haberleri! 18 Mart Çanakkale şehitleri Avustralya'da törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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