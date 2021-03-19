18 Mart 2021 Haberleri
19.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:48
18 Mart 2021 Manşet Haberleri.
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- Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi
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