18 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Mart 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 02:00 Aktüel Futbol 04:00 Süper Lig Özetler 04:30 TFF 1. Lig Özetler 05:00 İngiltere Premier Lig Özetler 05:00 Avrupa Yolunda 05:25 Spor Kitaplığı 05:30 Almanya'dan Futbol 05:30 90'dan Sonra 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 TFF 1. Lig Goller 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Spor Manşet 11:55 TFF 1. Lig Özetler 12:00 Süper Lig Panorama 12:15 Pota Altı 12:25 Avrupa Yolunda 12:50 Spor Atlası 13:00 Spor Bülteni 13:50 TFF 1. Lig Goller 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Hedef Süper Lig 20:00 Spor Ana Haber 21:00 Futbol Aklı 21:00 Almanya'dan Futbol 22:30 Aktüel Futbol 23:00 Premier Futbol Kaynak: InterSinema.com