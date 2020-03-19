18 Mart 2020 Haberleri
18 Mart 2020 Manşet Haberleri.
19.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:18
- Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
- Aytaç Yalman koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
- Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi
- Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
- 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
- Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
- La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
- Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
- 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
- Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
- Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
- Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
- 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
- Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
- Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
- Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
- Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
- Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
- İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
- İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
- Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
- Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
- İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
- İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
- Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
- Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
- İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
- Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
- GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
- Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
- Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
- Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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