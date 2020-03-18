18 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 18 Mart 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:00 Süper Lig Maç Özetleri 00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 01:00 Maç Saati 01:00 Maç Sonu 01:15 Süper Lig Maç Sonu 02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 Futbolun Şehirleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 04:30 Maç Sonu 04:45 Süper Lig Maç Sonu 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 06:00 Taraftar 06:00 beIN Manşet 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 10:30 Maç Sonu 10:30 Haftanın Öyküleri 10:45 Süper Lig Maç Sonu 12:00 Maç Saati 13:45 Maç Saati 14:00 Maç Saati 15:30 Futbolun Şehirleri 15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 16:00 Taraftar 16:30 Maç Sonu 16:45 Süper Lig Maç Sonu 17:00 Futbolun Şehirleri 17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri 18:00 beIN Manşet 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 19:00 Maç Saati 19:35 Maç Başlıyor 20:00 Göztepe - Çaykur Rize 20:45 Devre Arası 20:45 Süper Lig Kısa Özet 21:00 beIN Manşet 21:00 Göztepe - Çaykur Rize 22:00 Maç Sonu 22:00 Taraftar 22:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 UEFA Avrupa Ligi 23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Kaynak: InterSinema.com