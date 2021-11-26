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18. Madde Uygulamasının Askı İlanı

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18. Madde Uygulamasının Askı İlanı

İLAN 26/11/2021 08: 00Artvin İli Merkez İlçe Çarşı Mahallesi 73 ada 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 ve 12 parseller ile Orta Mahalle 198 ada 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması 26. 11. 2021 tarih ile 25. 12.

ORTA, ÇANKIRI (Habermetre) - İLAN 26/11/2021 08: 00

Artvin İli Merkez İlçe Çarşı Mahallesi 73 ada 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 ve 12 parseller ile Orta Mahalle 198 ada 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda yapılan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması 26. 11. 2021 tarih ile 25. 12. 2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Uygulama ile alakalı detaylı bilgi için, ilgililer tarafından askı tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde gerekli incelemeler yapılabilecektir.

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