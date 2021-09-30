18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi - Haberler
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18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

AA / Taner Aydın - Haberler | Kültür Sanat
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sona erdi

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, İranlı Ali Reza Gurbani ile Azeri Alim Qasimov'un verdiği konserle sona erdi.

KONYA (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, İranlı Ali Reza Gurbani ile Azeri Alim Qasimov'un verdiği konserle sona erdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nin son gecesinde Ali Reza Gurbani ile Alim Qasimov'un düetle başladığı konser, sanatçıların daha sonra ayrı ayrı sahne almalarıyla devam etti.

Selçuklu Kültür Merkezi'ndeki, Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyelerinin katkılarıyla organize edilen konserde, özellikle İran'dan gelen turistler salonun büyük kısmını doldurdu.

Konser başlangıcında her iki sanatçı da Konya'da düzenlenen etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sanatçılar parçalarını Mugan tarzında Farsça olarak seslendirdi.

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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