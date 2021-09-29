18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor - Haberler
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18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Kültür Sanat
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Cem Gürdal'ın sanat yönetmenliğinde KTB Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu konser verdi.

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Cem Gürdal'ın sanat yönetmenliğinde KTB Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu konser verdi.

Konya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin sekizinci gününde Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

KTB Ankara Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Orta Asya, Anadolu ve Rumeli ezgileriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festival yarın Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından Mevlana Müzesi Gülbahçesi'nde icra edilecek Sema Ayini ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde Azerbaycanlı Alim Kasımov ve İranlı Ali Reza Ghorbani'nin konseriyle sona erecek.

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali sürüyor

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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