18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Haberler
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18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Kültür Sanat
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Can Çoban konser verdi.

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814'üncü doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Can Çoban konser verdi.

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, TRT, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi katkılarıyla organize ettiği festivalin altıncı gününde, Selçuklu Kültür Merkezi'nde, Çoban'ın konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Çoban'ın, Orta Anadolu ve Kırşehir yöresinden seslendirdiği eserler, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Konser öncesinde konuşan Çoban, organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Festival yarın Kırgızistan'dan Salamat Sadıkova'nın vereceği konserle devam edecek.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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