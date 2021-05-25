18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
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18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı

18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, fazla yolcu bulunması nedeniyle polislerin dikkatini çekerek durdurulan minibüsteki 44 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, fazla yolcu bulunması nedeniyle polislerin dikkatini çekerek durdurulan minibüsteki 44 kaçak göçmen yakalandı. 18 kişilik minibüste 44 kaçak göçmeni taşıyan araç sürücüsü gözaltına alındı. 

TEM Otoyolu üzerinde ilerleyen bir minibüsün içinde kapasitesinin çok üzerinde kişi olduğunu gören polis ekipleri, aracı durdurdu. Araç içerisinde herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan Suriye uyruklu 27, Filistin uyruklu 9, Bangladeş uyruklu 6 ve Eritre uyruklu 2 kişi olmak üzere 44 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü R.H. gözaltına alınırken, hakkında 'Onur kırıcı muameleye maruz bırakarak göçmen kaçakçılığı yapması' nedeniyle adli işlem başlatıldı. 

 


18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı
18 kişilik minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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