18 kişide koronavirüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı
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18 kişide koronavirüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı

18 kişide korona virüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 7 hanede toplam 18 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı.

06.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:16

18 kişide korona virüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 7 hanede toplam 18 kişide korona virüs tespit edilmesinin ardından 3 sokak karantinaya alındı.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Evde karantinaya alınan vatandaştan 7 haneye yayılan virüs 18 kişiye bulaştı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 839, 851 ve 852. sokaklar 2'nci bir emre kadar karantinaya alındı. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

Sokak, polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatılarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

18 kişide koronavirüs çıktı, 3 sokak karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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