18 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

Sivas'ta jandarma sorumluluk sahasında kaçakçılık suçlarına karışan 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-8 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organze suçlar kapsamında yapılan denetimler ve uygulamalar neticesinde 18 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca 4 sigara kaçakçılığı, 7 uyuşturucu kaçakçılığı, 1 izinsiz çalıştırma ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere14 olay meydana geldiği, bu olaylarda; 900 paket sigara, 18 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 4 gram plaka esrar ve 7 yabancı uyruklu şahıs ele geçirildi. - SİVAS