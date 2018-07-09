18 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı
Sivas’ta jandarma sorumluluk sahasında kaçakçılık suçlarına karışan 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas'ta jandarma sorumluluk sahasında kaçakçılık suçlarına karışan 18 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-8 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organze suçlar kapsamında yapılan denetimler ve uygulamalar neticesinde 18 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca 4 sigara kaçakçılığı, 7 uyuşturucu kaçakçılığı, 1 izinsiz çalıştırma ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere14 olay meydana geldiği, bu olaylarda; 900 paket sigara, 18 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 4 gram plaka esrar ve 7 yabancı uyruklu şahıs ele geçirildi. - SİVAS
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