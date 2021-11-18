18 Kasım Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı
18 Kasım Perşembe TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 18 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Kasım Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 23:15 İntikam (Avengement)/ Yabancı Sinema
- 00:45 İntikam (Avengement)/ Yabancı Sinema
- 02:30 Üç Kuruş
- 05:15 Yeni Gelin
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Kalp Yarası
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
- 00:15 Sadakatsiz
- 03:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Ece Üner İle Susma
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Misafir (Yeni Dizi)
- 00:30 Aşk Mantık İntika
- 03:00 Ali Kundilli 2 (Yerli Sinema)
- 03:15 En Hamarat Benim
- 04:45 Çılgın Dershane Kampta (Yerli Sinema)
- 06:00 Yasak Elma
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Haluk Levent'le Yeniden
- 00:15 Benim Hayatım
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Kiralık Aşk
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 00:15 Kıbrıs Zafere Doğru
- 03:05 Bizim Köyün Kızları
- 05:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
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