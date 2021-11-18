18 Kasım Perşembe yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 18 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 18 Kasım Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

18 KASIM YAYIN AKIŞI

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

23:15 İntikam (Avengement)/ Yabancı Sinema

00:45 İntikam (Avengement)/ Yabancı Sinema

02:30 Üç Kuruş

05:15 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

00:15 Sadakatsiz

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Misafir (Yeni Dizi)

00:30 Aşk Mantık İntika

03:00 Ali Kundilli 2 (Yerli Sinema)

03:15 En Hamarat Benim

04:45 Çılgın Dershane Kampta (Yerli Sinema)

06:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Ana Haber

20:00 Haluk Levent'le Yeniden

00:15 Benim Hayatım

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Kıbrıs Zafere Doğru

03:05 Bizim Köyün Kızları

05:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

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