18 Kasım 2021 Haberleri
18 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına neden karşı çıkıyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeye işaret etti
- Şırnak'ta askeri araç kazasında astsubay şehit oldu
- Son Dakika: Ankara'da 3 katlı binada LPG patlaması: 1 ölü, 5 yaralı
- Boğazı kesilerek öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı
- Neredeyse zil takıp oynayacaklar! Messi'nin ayrılığıyla ilgili Barcelona cephesinden olay çıkış
- Evli kadına cinsel içerikli mesaj atan sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
- Gözaltına alınan sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı
- Bülent Arınç'tan tartışma yaratacak Sedat Peker göndermesi: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
- Karamollaoğlu'ndan koltuk kriziyle ilgili yeni açıklama: Ben teklifi kabul etseydim kriz yaşanmazdı
- Burası Süper Lig, burada gençlere yer yok! Avrupa futbolunun zirvesine oturduk
- Helalleşme mesajı seçim stratejisi mi? Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı
- TBMM Genel Kurulundaki kanun teklifi görüşmesine 'Kürtçe' tartışması damga vurdu
- Fatih Terim, TFF başkanı mı olacak? Ümit Davala, İmparator'un yeni hedefini işaret etti
- İngiltere Başbakanı Johnson'a, Avam Kamarası Başkanı Hoyle'den 'otur' emri
- Helalleşme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu söylemiştim
- Karamollaoğlu'ndan faiz kararıyla ilgili çok konuşulacak alkol benzetmesi! Aynı sözü defalarca tekrarladı
- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti
- Ailelerine 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' deyip kaybolan iki kardeş için arama çalışmaları başlatıldı
- Hıncal Uluç'tan olay yaratacak A Milli Takım sözleri: Kuntz gitti, Fatih Terim geldi
- 11 lirayı aşan dolarla ilgili İmamoğlu'ndan mesaj: Yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstü kapalı Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert tepki
- Neslihan Kaya cinayetinin seyrini değiştirecek iddia! Müge Anlı'ya katılan gizli tanık çektiği fotoğrafı kanıt sundu
- Vida'yı yerle yeksan edecek karar! Beşiktaş'ın yıldızı, Dünya Kupası'nı evden izleyecek
- Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı! Hem kar yağacak hem de sağanak yağmur
- Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Paylaşımı taraflı tarafsız herkesi mest etti
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
- Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket
- Fenerbahçe'de Pelkas depremi! Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız takasta kullanılacak
- Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak
- Gürcistan'da açlık grevi yapan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili baygınlık geçirdi
- 18 günlük eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl istendi
- Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu
- Mahkeme başkanından, depremde 11 kişinin öldüğü binadaki BİM'e suç duyurusu
- Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli açıklanmasının nedeni belli oldu
- Dev derbi için geri sayım başladı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden eleştirdiği Bakan Elvan'ın istifasını sunacağı iddia ediliyor
- 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten haber alınamıyor
- Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı! Yunanistan'a atış sahası uyarısı yapıldı
- AK Partili Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum birbirine girdi: Hadsiz, kimsin sen
- Sanatçı Ferdi Özbeğen'in öldürülen yeğeninin oğlu Çağatay: Babama son görevimi yapamadım
Kürtçe ile ilgili merak edilenler! Kürtçe ne zaman ortaya çıktı? Kürtçe kimler tarafından hangi bölgelerde konuşulur?
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