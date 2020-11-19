18 Kasım 2020 Haberleri
19.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 19.11.2020 01:19
18 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı
- İkinci el satışta son nokta! Ölüm saçan ilaç ilanlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti
- Malatya'da acı olay! Tabanca ile şakalaştığı arkadaşını başından vurdu
- Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun
- Karantina endişesiyle akrabalarının yanına giden aile polisi alarma geçirdi
- Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
- Koronavirüs en pahalı şehirler listesini değiştirdi, İstanbul artık ilk 100 arasında
- Prof. Dr. Ateş Kara: Türkiye'de koronavirüs aşısı yüzde 99.9 ücretsiz olur
- Şenol Güneş, Macaristan maçının kadrosunda Burak Yılmaz'a yer vermedi
- Bir Başkadır dizisindeki görsel mesajlar ne anlama geliyor?
- Son Dakika! Bakan Koca, müjdeyi verdi: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi
- 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
- Galatasaray'ın eski futbolcusu Linderoth, Skövde AIK'nın teknik direktörü oldu
- Son Dakika! Kemal Kılıçdaroğlu-Alaattin Çakıcı gerginliğine Bahçeli de dahil oldu: Mafya demek rezilliktir
- ABD'li düşünce kuruluşu, Türkiye'nin askeri donanımına dikkat çekti: Rus eğitimine sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi
- UEFA, korona nedeniyle Romanya maçına çıkamayan Norveç'i hükmen yenik saydı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaları kontrol altına alabilmemiz için 3 hafta tam kapanmamız gerekiyor
- Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
- Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif
- Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak
- Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız
- Danimarka Gıda Bakanı Jensen 'vizon itlafı' krizi nedeniyle istifa etti
- Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek
- Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor
- İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi
- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
- '9 Kere Leyla' filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti
- Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü
- Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor
- İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi
- Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor
- Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı
- Bu nasıl vicdansızlık! Yavru köpeğin iki bacağını kesmişler
- Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu
- Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar
- Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
- İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste