18 Kasım 2019 Haberleri
18 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
19.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 19.11.2019 00:18
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- ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini 'yasa dışı görmeme' kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
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- ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
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- Antalya'da ölü bulunan çiftçinin evinde kimyasal madde şüphesi
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan darp görüntüleriyle ilgili açıklama
- Hadise'nin nefes kesen paylaşımına beğeni yağdı
- Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı
- 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, 'Bu öldü, bunu alın' dedi
- 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
- 130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi
- Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
- Şeyma Subaşı'ndan yeni paylaşım: Sınırlamalar izin verdiğiniz takdirde mevcuttur
- AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti
- Ankara'da silahıyla firar eden asker etrafa rastgele ateş açtı, kendini vurdu
- Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı
- Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı
- Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
- ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
- Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor
- Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
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- Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
- Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü
- Roma, Cengiz için diyetisyenleri devreye soktu!
- ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında ifade vermeyi düşündüğünü açıkladı
- Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
- Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası!
- Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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- İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine darptan suç duyurusu: Locam bilgim dışında İmamoğlu'nun kullanımına sunulmuş
- Oyundan alındığı için stadı terk eden Ronaldo: Sarri ile problemim yok!
- Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı
- ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı
- Otogarda kavgayı ayırmak isteyen adam bıçaklanarak öldürüldü
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