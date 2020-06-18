18 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI20.45 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV AntalyasporGALATASARAY11.00 Sarı kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
18.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:21
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇI
20.45 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV AntalyasporGALATASARAY11.00 Sarı kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürecek.KASIMPAŞA11.00 Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Kaynak: DHA