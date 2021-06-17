18 Haziran'da karneler verilecek mi? Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim döneminde yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler, bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. Peki, 18 Haziran'da karneler verilecek mi? Karneler ne zaman verilecek? Yarın karneler verilecek mi? Telefi Eğitimi ne zaman?

2020-2021 eğitim döneminde yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alacak öğrenciler, bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Karnelerini Haziran ayında alacak olan öğrenciler okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. Peki, 18 Haziran'da karneler verilecek mi? Karneler ne zaman verilecek? Yarın karneler verilecek mi? Telefi Eğitimi ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

18 HAZİRAN'DA KARNELER VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran – 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullar açık olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

"Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.

TELAFİ EĞİTİMİNDE BEN DE VARIM PROGRAMI 5 TEMMUZ'DA

5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.